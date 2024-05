Leverkusen bleibt unbesiegbar: 5:1 in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Fußballmeister Bayer 04 Leverkusen hat seine Superserie auch ohne seinen gelbgesperrten Trainer Xabi Alonso fortgesetzt. Die in dieser Saison nach wie vor ungeschlagenen Leverkusener gewannen am 32. Bundesliga-Spieltag auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 5:1 (2:1). Der Werksclub holte sich damit zusätzlichen Schwung für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag in Leverkusen gegen die AS Rom (Hinspiel 2:0).