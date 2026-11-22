Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalstürmer Jonathan Burkardt durchlebte beim knappen 1:0-Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim einen Nachmittag mit Licht und Schatten. Zunächst vollendete der 26-Jährige eine Kombination der Hessen sehenswert. Wenig später traf er aus dem Spiel heraus die Latte und verschoss einen Strafstoß.

«Das war ein schönes Tor, das war sehr gut gemacht - auch die Vorlage», sagte Burkardt bei Sky. Zu seinem Fehlschuss meinte er: «Der Elfmeter war einfach schlecht geschossen. Aber das passiert halt auch mal, dass ich einen verschieße. Wenn wir am Ende gewinnen, ist es okay.»

Es war erst sein dritter Versuch aus elf Metern, der sein Ziel verfehlte. Zuvor scheiterte er 2022 für den FSV Mainz 05 im Duell beim FC Bayern München und 2021 im Trikot der U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Lettland.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Burkardt: Fühle mich fitter denn je

Im ZDF-Sportstudio sagte Burkardt, dass er sich derzeit «fitter denn je» fühle. «Ich hoffe, dass ich jetzt verletzungsfrei durch die Saison gehen kann, weil ich glaube, dass ich dann eine sehr sehr gute Saison mit vielen Toren und eine erfolgreiche Saison für die Eintracht spielen kann», sagte der 26-Jährige. In der laufenden Saison hat Burkardt in zwölf Pflichtspielen zehn Tore erzielt.

Dass er zuletzt nicht zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, habe er nachvollziehen können. «Ich glaube, ich hatte zwischen den zwei Länderspielphasen ein zwei Spiele, in denen ich nicht die Sterne vom Himmel gespielt habe», sagte Burkardt. Er habe bei Spielen mit der Nationalmannschaft zudem nicht die Leistung abgerufen, die er sich selbst vorgestellt habe.

Hütter lobt Team und Elfmeterkiller Atubolu

Sein Eintracht-Coach Adi Hütter konnte den verschossenen Elfmeter gegen Hoffenheim angesichts des Endergebnisses verschmerzen. Der Österreicher sagte: «Meine Mannschaft ist die Mannschaft, die es nach 90 Minuten verdient hat, zu gewinnen. Wir haben gekämpft bis zum Schluss, Charakter gezeigt. So ein Spiel hätten wir vor eineinhalb, zwei Monaten wahrscheinlich nicht auf unsere Seite gezogen.»