Lichterfest in Buddhas Weg mit großem Herbst- und Flohmarkt

Siedelsbrunn. An diesem Tag möchte die Gemeinschaft von Buddhas Weg mit allen Freunden des Hauses und Besuchern, den sich verabschiedenden Sommer, das Licht und das Leben mit Tanz und Musik und einer keltischen Lichter-Show fröhlich und ausgelassen feiern. Highlight des Abends sind die renommierte Künstlertruppe artArtistica und die Musiker von Dhalia‘s Lane, die den Abend verzaubern mit ihrer irischen Feuernacht und musikalischen Untermalung. Tagsüber begeistern die japanischen Sakura No Ki Taiko mit ihren japanischen Trommeln und lokale Gruppen wie Schultzes, Reel Karma und Jouno unterhalten mit den unterschiedlichsten Musikstilen die Gäste aufs Beste.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Spirituell ist das Lichterfest verankert im traditionellen vietnamesischen Laternenfest. Die Vergänglichkeit im Rhythmus der Jahreszeiten, der Übergang vom Sommer zur dunklen Jahreszeit wird gedacht. Es gibt immer ein Licht (Symbol der Laterne), welches uns nach Hause führt.

Für die Besucher gibt es ein kleines aber feines Programm mit buddhistischen Gelehrten und Meditationsleitern für Achtsamkeit, Kontemplation und Meditation. Körper und Geist sprechen die achtsamen Bewegungen von Qi Gong und Yoga an, die zum Mitmachen den Besucher angeboten werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit sich über die unterschiedlichsten Therapie- und Coaching-Angebote zu informieren.

Für die Kids gibt es eine Spiele-Betreuung im Kinder-Zelt. Für das leibliche Wohl werden authentische, asiatisch-vegetarischen Köstlichkeiten aus dem Wok und vom Grill sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet im Teehaus angeboten.

Die Gemeinschaft des Klosters Buddhas Weg freut sich auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen zum Programm und Ablauf unter: www.buddhasweg.eu

Buddhas Weg