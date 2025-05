Lidl und Kaufland wachsen: Mehr Filialen, mehr Investitionen

Neckarsulm (dpa) - Die Handelsketten Lidl und Kaufland haben etliche neue Filialen eröffnet. Im Geschäftsjahr 2024/25 kamen weltweit rund 300 neue Standorte hinzu, wie die Schwarz-Gruppe, zu der die Unternehmen gehören, in Neckarsulm bei Heilbronn mitteilte. Damit setzt sich die Expansion fort: In den vergangenen Jahren hatten Lidl und Kaufland ihr Filialnetz stetig ausgebaut. Insgesamt betreiben sie nun rund 14.200 Geschäfte in 32 Ländern.