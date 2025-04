Liebherr wächst in schwierigem Umfeld

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Das Familienunternehmen Liebherr hat trotz konjunkturellen Gegenwinds 2024 zugelegt. Das Unternehmen, das von Baggern über Kräne auch Kühlschränke im Angebot hat, steigerte seinen Umsatz um 4,1 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich wurde aber deutlich weniger verdient. Das Ergebnis nach Steuern sank von 367 auf 258 Millionen Euro. Liebherr ist mit seinem Hauptsitz im schweizerischen Bulle ansässig. Gegründet wurde das Familienunternehmen aber 1949 von Hans Liebherr in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach).