Limburg bringt Einfangen von Tauben auf den Weg

Limburg (dpa) - Gut ein Jahr nach einem Stadtverordnetenbeschluss zur Tötung der Limburger Stadttauben unternimmt die Stadt konkrete Schritte, um 200 der Tiere einfangen zu lassen. Dafür habe der Magistrat die Verwaltung beauftragt, eine Ausschreibung zu starten, teilte die Stadt mit. Die eingefangenen Tauben sollten an die Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl übergeben werden, die die Tiere auf einem Gelände in der Oberpfalz in Bayern unterbringen will.