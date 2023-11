Lindemann-Konzert in Kassel abgesagt

Kassel (dpa/lhe) - Ein für diesen Samstag geplanter Solo-Auftritt des Rammstein-Sängers Till Lindemann in Kassel ist kurzfristig abgesagt worden. Grund für die Konzertabsage seien «fehlende Genehmigungen» der Stadt Kassel, teilte der Veranstalter MM Konzerte am Freitag mit. Dabei sei es unter anderem um Auflagen gegangen, die sich auf «bauliche Gegebenheiten der Nordhessen Arena» bezogen, in der das Konzert stattfinden sollte. Alle Anforderungen der Stadt seien erfüllt worden, die Stadtverwaltung habe sich aber außerstande gesehen, die Unterlagen noch vor Veranstaltungsbeginn zu prüfen.