Linienbus mit neuem Design wird vorgestellt
Das neugestaltete Fahrzeug soll die Zukunft des Busverkehrs zeigen. In Frankfurt wird der Bus mit innovativem Konzept bald Fahrgäste transportieren.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr Platz und Komfort für Fahrgäste: Das beinhaltet ein neu designter Linienbus, der an diesem Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wird. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll der Show-Bus im Linienbetrieb in Frankfurt unterwegs sein, wie die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq und die DB Regio Bus Mitte mitteilen.
Die DB wirbt unter anderem mit einem flexiblen Innenraumkonzept und moderner Fahrgastinformation für das Fahrzeug. Der Bus wird um 11.00 Uhr bei einem Pressetermin präsentiert. Das Projekt wurde mit dem Innovationsbudget der Stadt Frankfurt für den Busverkehr ermöglicht.