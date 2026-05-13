Linienbus mit Schülern kommt von Fahrbahn ab
Im Vogelsbergkreis endet die Fahrt eines Linienbusses abrupt im Graben. Es gibt mehrere Verletzte, viele Fragen sind offen.
Alsfeld (dpa/lrs) - Ein mit vielen Schülern besetzter Linienbus ist am Mittag zwischen Eifa und Grebenau im mittelhessischen Vogelsbergkreis von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Dabei erlitten nach aktuellem Stand der Polizei mehrere Menschen leichte Verletzungen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Landstraße 3160 gesperrt.