Linke in Hessen bestätigt Führungsduo
Die hessische Linke trifft sich in Eschwege zum Landesparteitag. Auch Besuch aus Berlin ist dabei. Die beiden Landesvorsitzenden werden im Amt bestätigt.
Eschwege (dpa/lhe) - Beim Landesparteitag der Linken in Hessen sind die beiden Landesvorsitzenden im Amt bestätigt worden. Desiree Becker
und Jakob Migenda hatten keine Gegenkandidaten. Becker erhielt 62,1 Prozent der Stimmen, Migenda bekam 61,8 Prozent. Der Parteitag in Eschwege dauert noch bis Sonntag.
Bundestagsabgeordnete Becker kritisierte nach Angaben ihrer Partei die hessische Landesregierung. Die Regierung kümmere sich nicht um sozialen Ausgleich und kriminalisiere pauschal den Protest der Gen Z.
Migenda sagte, die Linke setze sich auch in Hessen gegen Mietwucher und die wachsende soziale Spaltung ein. Die Partei sei so stark wie noch nie und werde für den Wiedereinzug in den Landtag kämpfen. 2023 war die Linke bei der Landtagswahl in Hessen 2023 mit 3,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und flog aus dem Landtag.
Der Linken-Bundesvorsitzende Luigi Pantisano sagte, bei der Landtagswahl 2028 werde die Partei in Hessen zurückkehren. Er kritisierte die «beispiellose Hetzkampagne» gegen seine Partei in Berlin, wo die Linke bei der jüngsten Landtagwahl mit 25,7 Prozent stärkste Partei geworden war. «Wir sind keine antisemitische Partei», sagte der Bundesvorsitzende. «Wir sind das Team Menschenrechte. Punkt.»