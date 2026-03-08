Baden-Württemberg wählt

Linken-Kandidatin Bohnen: «Sind zerrieben worden»

Linken-Kandidatin Kim Sophie Bohnen spricht von Enttäuschung – und feiert trotzdem das beste Linken-Ergebnis in Baden-Württemberg. Was die Partei jetzt vorhat.

Linkenpolitikerin Bohnen verfehlt Direktmandat deutlich. Foto: Marijan Murat/dpa
Linkenpolitikerin Bohnen verfehlt Direktmandat deutlich.

Stuttgart (dpa) - Die Linken-Politikerin Kim Sophie Bohnen sieht trotz des möglichen Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde auch Erfolge für ihre Partei - und Chancen für kommende Wahlen. «Es ist natürlich eine Enttäuschung», sagte sie nach den ersten Hochrechnungen. «Das ist aber auch das beste Ergebnis, das wir als Linke in Baden-Württemberg eingefahren haben. Das können wir und dürfen wir feiern.» Die Partei habe einen klaren Auftrag bekommen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Linke habe letztlich auch unter der scharfen Konkurrenz von Grünen und CDU gelitten, sagte Bohnen. «Wir sind am Ende in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen wahrscheinlich auch zerrieben worden.» 

Neben Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei war Bohnen eine der drei Spitzenkandidatinnen der Linken bei der Landtagswahl.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Linke deckeln eigenes Gehalt – so viel verdienen Abgeordnete
Landtagswahl

Linke deckeln eigenes Gehalt – so viel verdienen Abgeordnete

Wer als Abgeordneter im Landtag sitzt, kann seinen Job nicht mehr nebenbei ausüben. Die Parlamentarier bekommen deswegen eine Entschädigung. Der Linken ist sie zu hoch.

23.02.2026

Was eine Linke im Landtag für den Südwesten heißt
Parteitag

Was eine Linke im Landtag für den Südwesten heißt

Die Linke auf dem Sprung ins Parlament: Wohin will die Partei, woher kommt der Boom – und was würde sich dadurch im eher konservativen Ländle politisch verändern?

19.10.2025

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet
Parteitag

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet

Die Linke auf dem Vormarsch: Welche Schwerpunkte sie setzt, woher der Boom kommt und welche Auswirkungen das auf die Politik im Südwesten haben kann.

18.10.2025

Linke in Baden-Württemberg knackt erstmals 10.000 Mitglieder
Landesverband

Linke in Baden-Württemberg knackt erstmals 10.000 Mitglieder

Die Linke meldet Rekordzahlen: Mehr als 10.000 Mitglieder im Südwesten. Die Partei sieht sich im Aufwind und hat gute Karten, erstmals in den Landtag einzuziehen.

26.09.2025

Linke zieht mit Spitzentrio in Landtagswahl im Südwesten
Parteien

Linke zieht mit Spitzentrio in Landtagswahl im Südwesten

Bislang konnte die Linke nie in den Landtag von Baden-Württemberg einziehen - im Moment stehen die Chancen für die nächste Wahl aber recht gut. Mit diesem Personal soll der Einzug gelingen.

20.09.2025