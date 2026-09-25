Polizei

Linken-Wahlsieg: Südwesten lädt Berliner Polizisten ein

Mit mehr als 25 Prozent der Stimmen ist die Linke in Berlin mit Abstand stärkste Kraft geworden. Ihre Pläne für die Polizei stoßen im Südwesten auf Unmut. Minister Hagel macht ein Angebot.

Minister Hagel sagte der Bild: «Wer für Sicherheit, Freiheit und unseren Rechtsstaat einsteht, ist bei uns immer willkommen. Jede und jeder Einzelne. Jederzeit.» (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Minister Hagel sagte der Bild: «Wer für Sicherheit, Freiheit und unseren Rechtsstaat einsteht, ist bei uns immer willkommen. Jede und jeder Einzelne. Jederzeit.» (Archivbild)

Stuttgart/Berlin (dpa) - Baden-Württemberg bietet nach dem Wahl-Erfolg der Linken Polizisten aus Berlin an, in den Südwesten zu wechseln. «Die Berliner Polizei ist zu schade für eine linke Clan-Bürgermeisterin, die ihr Mittel und Befugnisse nehmen will. Bei uns in Baden-Württemberg wissen wir, was wir an unseren Polizistinnen und Polizisten haben», sagte der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel (CDU) der «Bild».

Bevor die Linke die innere Sicherheit ruiniere und bei der Polizei das Licht ausmache, dürften sich die Polizisten gerne bei ihm melden, zitierte die «Bild» den Minister. «Wer für Sicherheit, Freiheit und unseren Rechtsstaat einsteht, ist bei uns immer willkommen. Jede und jeder Einzelne. Jederzeit.»

Linke in Berlin stärkste Kraft

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am vergangenen Sonntag war die Linke mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. Sie strebt Sondierungsgespräche mit Grünen und SPD an. In ihrem Wahlprogramm kündigte die Linke an, eine weitere «Aufrüstung» der Polizei stoppen und die Mittel umverteilen zu wollen. Die frei werdenden Mittel sollen demnach unter anderem in eine stärkere Förderung der Straßensozialarbeit fließen.

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