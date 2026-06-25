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Lisa Mantler teilt Babybauch-Foto: zweites Kind unterwegs

Mit einem Foto am Strand verkündet Lisa Mantler: Sie ist schwanger. Es sei ihr «liebstes kleines Geheimnis» gewesen, schreibt die Influencerin, die bei Stuttgart aufgewachsen ist.

Die Influencerin Lisa Mantler (links), hier gemeinsam mit ihrer Schwester Lena, erwartet ihr zweites Kind. (Archivbild) Foto: Jörg Carstensen/dpa
Die Influencerin Lisa Mantler (links), hier gemeinsam mit ihrer Schwester Lena, erwartet ihr zweites Kind. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die aus dem Großraum Stuttgart stammende Influencerin Lisa Mantler erwartet ihr zweites Kind. «Unser liebstes kleines Geheimnis dieses Jahr», schrieb die 24-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, wie sie mit sichtbarem Babybauch mit ihrem Mann und ihrem Sohn Hand in Hand am Strand steht. In einer Story bedankte sie sich für vergangene Geburtstagswünsche und schrieb dazu: «Das ist mein absolut liebstes Geschenk: wieder Mutter werden.»

Mantler hatte ihren Mann im März 2023 geheiratet. 2024 kam ihr Sohn auf die Welt. Als Teenager wurde Lisa Mantler gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena mit Videos in den sozialen Medien bekannt. Medienberichten zufolge wuchsen die beiden Schwestern im Großraum Stuttgart auf. Den Instagram-Account, den Lena führt, hatten die beiden gemeinsam aufgebaut. Lena hatte diesen übernommen, als die Zwillinge vor drei Jahren bekannt gaben, getrennte Wege gehen zu wollen.

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