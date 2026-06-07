Kriminalitätsbekämpfung

LKA-Chef: Können Tatserien mit wenigen Mausklicks erkennen

Mit Hilfe moderner Technik will das Landeskriminalamt Tatserien besser aufdecken. Warum das bei der Kriminalitätsbekämpfung wichtig ist, erklärt LKA-Präsident Daniel Muth im dpa-Interview.

Nach den Worten von LKA-Präsident Muth prüft eine Software, ob Bagatelldelikte womöglich zu einer Tatserie gehören. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Nach den Worten von LKA-Präsident Muth prüft eine Software, ob Bagatelldelikte womöglich zu einer Tatserie gehören. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kriminalität globalisiert sich zunehmend und muss daher auch immer zentraler bekämpft werden - dennoch sind örtliche Polizeistationen nach Einschätzung des hessischen Landeskriminalamts (LKA) nach wie vor wichtig. «Die Polizeistationen vor Ort bleiben für die Menschen erhalten», sagte Präsident Daniel Muth in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Damit sei die hessische Polizei vor Ort weiterhin ansprechbar. 

Muth ergänzte: «Wir wollen für die Menschen sogar noch bessere Ansprechpartner werden, indem wir das Schutzleute-vor-Ort-Konzept ausbauen.» Die hessischen Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort kümmern sich in den Stadtteilen und in den Kommunen um die persönlichen Anliegen der Bürger. Sie arbeiten in der Prävention und sind auch Ansprechpartner etwa für Kindergärten, Schulen und Vereine.

Neue Einheiten sollen Ermittlungen effizienter machen

«Aber wir müssen als Polizei auch flexibel sein und die Kriminalitätsbekämpfungsstrukturen größer denken und vor allem auch digital vernetzen», sagte Muth. «Deshalb haben wir neue, zentrale Einheiten geschaffen, die effiziente Ermittlungen ermöglichen.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gerade bei der Bekämpfung der allgemeinen Kriminalität bis hin zur Bekämpfung der Schweren und Organisierten Kriminalität, bei der Täter oftmals aus dem Ausland und über das Internet agieren, hätten diese zentralen Ermittlungen eine immense Bedeutung, sagte Muth. Als Beispiel nannte er den Fall eines Internetbetruges, etwa wenn jemand ein Smartphone auf einer Online-Plattform für mehr als 1.000 Euro bestellt - und lediglich einen wertlosen Dummy erhält.

Tatserien besser aufdecken

Ein mögliches Opfer könne sich nach wie vor an die Polizeistation vor Ort wenden - bearbeitet werde der Fall dann jedoch zentral. Mit dieser Herangehensweise könnten zukünftig Tatserien oder die Strukturen von Tätergruppen besser erkannt und bekämpft werden. Unterstützt werden die Beamten von einem hessischen Ermittlungsassistenzsystem, wie der LKA-Präsident erläuterte. 

Mit Softwareunterstützung könnten Bagatell- und Massendelikte besser und schneller auf mögliche Tatserien hin überprüft werden. Zu dieser Kategorie zählen rund die Hälfte der insgesamt rund 400.000 registrierten Straftaten in Hessen. «Durch das Zusammenführen auf einer Plattform erkennen wir mit wenigen Mausklicks gemeinsame Bezüge», ergänzte Muth. 

Wird klar, dass beispielsweise Hunderte Fälle von einer Bande verübt wurden, dann erhöht sich die Schadenssumme ganz erheblich. Und dann habe die Polizei ganz andere Möglichkeiten, mit den Staatsanwaltschaften zu agieren, erläuterte Muth. Die hessische Polizei sei eng mit dem BKA und auch der europäischen Polizei vernetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Abhängigkeit? Hoffen auf Alternative zu Palantir-Software
Innere Sicherheit

US-Abhängigkeit? Hoffen auf Alternative zu Palantir-Software

Riesige Datenbanken rasch durchforsten, schwere Verbrechen aufklären: Experten loben die Polizei-Software der US-Firma Palantir. Doch sie ist umstritten. Was sagen Hessens Innenminister und LKA-Chef?

02.06.2026

Hessisches LKA stellt Waffen bei Razzia gegen Rechts sicher
Kriminalität

Hessisches LKA stellt Waffen bei Razzia gegen Rechts sicher

Das LKA Hessen durchsucht Wohnungen und findet Waffen sowie digitale Beweismittel. Was die Ermittler zu den Einsätzen gegen rechte politisch motivierte Kriminalität sagen.

19.05.2026

LKA-Chef: Fake-Transporteure verursachen Millionenschäden
Kriminalität

LKA-Chef: Fake-Transporteure verursachen Millionenschäden

Gefälschte Kennzeichen, falsche Identitäten: Auch in Hessen verlieren Firmen ihre voll beladenen Lastwagen, weil betrügerische Lkw-Fahrer damit türmen. Was sagt LKA-Präsident Muth dazu?

10.05.2026

Ex-Chefermittler im Mordfall Lübcke wird LKA-Präsident
Polizei

Ex-Chefermittler im Mordfall Lübcke wird LKA-Präsident

Auslandseinsätze, Ermittlungen nach einem politischen Mord und nun hessischer LKA-Chef: Daniel Muth bringt viel Erfahrung für sein neues Spitzenamt mit. Was sagt der Innenminister dazu?

20.11.2025

LKA-Chef warnt vor Mafia: Pizza Cosa Nostra ist nicht witzig
Organisierte Kriminalität

LKA-Chef warnt vor Mafia: Pizza Cosa Nostra ist nicht witzig

Ehre, Rache und der Pate: Wenn es um die Mafia geht, hat jeder schnell Bilder aus amerikanischen Filmen vor Augen. Aus Sicht des LKA-Präsidenten muss sich das ändern.

20.04.2025