Lkw bleibt an Brücke hängen und kippt um

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Straße zwischen Darmstadt und Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist es am gestrigen Nachmittag zu einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, blieb ein Lkw an einer Eisenbahnbrücke hängen und kippte daraufhin zur Seite um. Der Baustellenlaster hatte eine noch ausgefahrene Tragefläche, die ausschlaggebend für den Zusammenstoß war.

Der Polizei zufolge verletzte sich der 59-jährige Fahrer dabei leicht. Zudem entstand am Laster und an der Brücke ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Um den Laster wieder aufrichten zu können, wurden schwere Gerätschaften zum Unfallort bestellt. Außerdem war die Strecke im Bereich der Unfallstelle für vier Stunden lang gesperrt. Wieso die Tragefläche während der Fahrt ausgefahren war, muss nun ermittelt werden.