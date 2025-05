Lkw gerät in Brand - Stundenlange Behinderungen

Fulda (dpa/lhe) - Nach einem Lkw-Unfall am Fuldaer Dreieck ist es auf der Autobahn 7 zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen gekommen. Das Fahrzeug war am Dienstagabend laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Dank aufmerksamer Ersthelfer konnte der Fahrer mit nur leichten Verletzungen den Lkw verlassen, ehe die Flammen auf das Führerhaus übergriffen.