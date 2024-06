Lkw landet neben Autobahn auf dem Dach

Gernsheim (dpa/lhe) - Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch mit seinem Lastwagen von der Autobahn 67 bei Gernsheim (Landkreis Groß-Gerau) abgekommen und leicht verletzt worden. Der Lkw landete hinter einer Böschung auf dem Dach, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Der 35 Jahre alte Fahrer sei vorsichtshalber in ein Krankenhaus gekommen, aber nicht schwerer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht beteiligt.