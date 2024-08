Lkw mit Säure an Bord gerät auf Autobahn in Brand

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Das Führerhaus eines mit Säure beladenen Sattelzugs ist auf der A7 bei Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Fahrtrichtung Süden in Brand geraten. Der 63-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Führerhaus bereits in Vollbrand.