Reaktion auf Niedrigwasser

Lockerung des Lkw-Fahrverbots wird weiteren Monat verlängert

Eigentlich dürfen Lkw im Land an Sonntagen und Feiertagen nicht unterwegs sein. Wegen der niedrigen Flusspegel gibt es aber seit August eine Ausnahme - und die gilt erst einmal weiter.

In diesem Jahr sind die Pegelstände etwa am Rhein besonders niedrig. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrt. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel/dpa
In diesem Jahr sind die Pegelstände etwa am Rhein besonders niedrig. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Autofahrerinnen und Autofahrer in Baden-Württemberg müssen einen weiteren Monat lang auch an Sonntagen und Feiertagen mit Lkw auf den Straßen rechnen. Das Land verlängert die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen auf Bitten des Bundes wegen des anhaltenden Niedrigwassers um einen weiteren Monat bis Ende Oktober, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart mitteilte.

Die Situation stelle die Binnenschifffahrt und damit auch viele Unternehmen im Land weiter vor erhebliche Herausforderungen, sagte Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU). «Wo Transporte auf dem Wasserweg nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sind, müssen andere Verkehrsträger flexibel unterstützen können.» Mit der Verlängerung der Ausnahmeregelung schaffe man die notwendigen Spielräume und trage dazu bei, Lieferketten aufrechtzuerhalten. Bislang galt die Ausnahmeregelung zunächst bis Ende September.

Die Ausnahmen gelten laut Ministerium für Transporte, die unmittelbar oder mittelbar der Bewältigung der Folgen des Niedrigwassers dienen. Sie ermöglichten es, Güter, die aufgrund der niedrigen Pegelstände derzeit nicht oder nur eingeschränkt auf dem Wasserweg transportiert werden könnten, bei Bedarf auch an Sonn- und Feiertagen auf der Straße zu befördern. Erfasst seien davon auch die damit verbundenen erforderlichen Leerfahrten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hintergrund sind massive Einschränkungen für die Binnenschifffahrt auf Rhein, Donau und anderen Wasserstraßen. Wegen niedriger Pegelstände können viele Frachtschiffe derzeit nur mit deutlich verringerter Ladung fahren. Durch die Lockerung des Fahrverbots könnten vorübergehend mehr Gütertransporte vom Wasserweg auf die Straßen verlegt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
ADAC: Staus bleiben trotz gelockertem Lkw-Fahrverbot aus
Niedrigwasser

ADAC: Staus bleiben trotz gelockertem Lkw-Fahrverbot aus

Weil wegen des Niedrigwassers nur wenige Schiffe auf dem Rhein fahren können, sollen Lkw bei Transporten helfen - auch an Sonntagen. Erste Einschätzungen zeigen, wie sich das auf den Verkehr auswirkt.

19.08.2026

Lockerung des Lkw-Fahrverbots: Ausnahmen bis Ende September
Reaktion auf Niedrigwasser

Lockerung des Lkw-Fahrverbots: Ausnahmen bis Ende September

Die Ausnahme vom Lkw-Fahrverbot in Baden-Württemberg gilt nun bis Ende September – auch für Großraum- und Schwertransporte. Was sich konkret ändert und wer davon betroffen ist.

14.08.2026

Extremes Niedrigwasser: Auch Hessen lockert Lkw-Fahrverbot
Niedrigwasser

Extremes Niedrigwasser: Auch Hessen lockert Lkw-Fahrverbot

Mehrere andere Bundesländer haben es schon getan. Nun zieht Hessen nach: Das Land hebt das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen teils auf. Für welche und wie lange?

11.08.2026

Baden-Württemberg macht Ausnahme bei Lkw-Fahrverboten
Reaktion auf Niedrigwasser

Baden-Württemberg macht Ausnahme bei Lkw-Fahrverboten

Das Niedrigwasser auf wichtigen Wasserstraßen hat nun auch Folgen für den Straßenverkehr in Baden-Württemberg. Das Land setzt das Lkw-Sonntagsfahrverbot aus - und will so Lieferengpässe vermeiden.

10.08.2026

Erste Länder erlauben Lkw-Transporte an Sonn- und Feiertagen
Reaktion auf Niedrigwasser

Erste Länder erlauben Lkw-Transporte an Sonn- und Feiertagen

Das Niedrigwasser belastet die Lieferketten. Deshalb werden in den ersten Bundesländern kurzfristig zusätzliche Transportmöglichkeiten auf der Straße geschaffen.

07.08.2026