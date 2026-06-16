Unfall

Löschfahrzeug der US-Army stößt gegen Auto – fünf Verletzte

An einer Behelfsausfahrt bei Stuttgart kommt es zum Unfall. Ein Feuerwehrauto der US-Armee kippt um. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr Stuttgart war bei einem Unfall eines Feuerwehrwagens der US Army im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr Stuttgart war bei einem Unfall eines Feuerwehrwagens der US Army im Einsatz. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Stuttgart ist ein Löschfahrzeug der US-Army mit einem Auto zusammengestoßen und gekippt. Laut Feuerwehr wurden dabei fünf Menschen verletzt, vier von ihnen mittelschwer und ein Mensch leicht. 

Der Unfall hatte sich an einer Behelfsausfahrt der Autobahn 8 ereignet, die genaue Ursache war zunächst unklar. Das Löschfahrzeug fiel durch den Zusammenstoß auf die Seite und auf das Auto, eingeklemmt wurde laut Feuerwehr aber niemand.

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