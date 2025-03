Löwen-Sportchef Gensheimer: Angriff auf Europapokal-Ränge

Mannheim (dpa/lsw) - Sportchef Uwe Gensheimer ist davon überzeugt, dass der Weg der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga in den nächsten Jahren wieder nach oben führt. «Wir wollen die europäischen Plätze angreifen», sagte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Interview mit dem «Mannheimer Morgen». Es sei der «Anspruch» des Vereins, in einem internationalen Wettbewerb vertreten zu sein.