Handball-Bundesliga

Löwen verpflichten U18-Europameister Meißner

Die Rhein-Neckar Löwen schnappen sich ein deutsches Top-Talent. Trainer Maik Machulla ist schon voller Vorfreude auf den 17-Jährigen.

Löwen-Coach Maik Machulla freut sich auf Top-Talent Finn Meißner. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Löwen-Coach Maik Machulla freut sich auf Top-Talent Finn Meißner. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen haben U18-Europameister Finn Meißner verpflichtet und mit einem Vertrag über vier Jahre ausgestattet. Das Top-Talent wechselt allerdings erst im Sommer 2027 zum badischen Handball-Bundesligisten. Bis dahin spielt Meißner noch weiter mit seinem Heimatverein SG Pforzheim/Eutingen in der dritten Liga. 

«Finn ist ein ehrgeiziger Typ, der bereit ist, alles für seine Entwicklung zu geben. Solche jungen, hungrigen Spieler brauchen wir im Verein», sagte Löwen-Trainer Maik Machulla in einer Clubmitteilung. Der Erfolg bei der U18-EM sei ein «Meilenstein» in Meißners noch junger Karriere gewesen. Der 17-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit den Löwen-Profis trainiert.

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