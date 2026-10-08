Lokführer bedroht und Reisenden beleidigt
Ein Polizeieinsatz legt den Zugverkehr lahm. Ein 35-Jähriger soll seinen Frust darüber am Bahnhof Ellwangen an Unschuldigen ausgelassen haben.
Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger soll am Bahnhof in Ellwangen (Ostalbkreis) einen Lokführer bedroht und einen Reisenden rassistisch beleidigt haben. Der Mann sei wohl ausgerastet, weil die Bahnstrecke zwischen Jagstheim und Jagstzell am Mittwoch wegen eines Polizeieinsatzes mehrere Stunden gesperrt war, teilte die Bundespolizei mit.
Deshalb konnte ein Metropolexpress der Linie MEX13 seine Fahrt am Bahnhof Ellwangen zunächst nicht fortsetzen. Der 35-Jährige soll den 51-jährigen Treibfahrzeugführer bedroht haben. Außerdem soll er einen 52 Jahre alten italienischen Reisenden «rassistisch beleidigt» haben.
Eine Streife der Landespolizei traf den Nigerianer noch am Tatort an. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.