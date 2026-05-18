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Lola Weippert: «Nein danke» zu Alkohol reicht oft nicht

Moderatorin Lola Weippert kritisiert, dass Alkoholkonsum bei vielen Anlässen die Norm sei. Wer nicht trinken wolle, höre direkt Fragen wie: «Bist du schwanger?», sagt sie.

Moderatorin Lola Weippert kritisiert den Rechtfertigungsdruck bei Verzicht auf Alkohol. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Moderatorin Lola Weippert kritisiert den Rechtfertigungsdruck bei Verzicht auf Alkohol. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Moderatorin Lola Weippert sieht sich in einem ständigen Rechtfertigungsdruck, wenn sie auf Alkohol verzichten will. «Warum wird es gesellschaftlich teilweise eher akzeptiert, sich komplett abzuschießen, als einfach bewusst nichts trinken zu wollen?», schrieb die 30-Jährige auf Instagram. Wenn man keinen Alkohol trinken wolle, fielen Kommentare und Fragen wie «Ach komm, nur ein Glas», «Sei nicht so langweilig» oder «Bist du schwanger?», schilderte Weippert, die im baden-württembergischen Rottweil geboren wurde. 

Obwohl es «tausend Gründe» für den Verzicht auf Alkohol gebe, hätten Betroffene oft «dieses Gefühl, man müsse beweisen, dass man auch ohne Alkohol lustig, locker oder gesellschaftsfähig ist», kritisierte sie. Es sei normalisiert worden, dass Alkohol zu fast allem dazu gehöre. «Und gleichzeitig wird man komisch angeschaut, wenn man einfach mal Wasser bestellt.» Die Moderatorin schloss: «Niemand sollte sich dafür rechtfertigen müssen, was er seinem Körper zuführt oder eben nicht zuführt. Ein "Nein danke" sollte komplett reichen.»

Weippert moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island». Seit April unterhält sie sich mit der Sängerin Vanessa Mai jede Woche im gemeinsamen Podcast «Schön Laut».

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