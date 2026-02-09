Lotto-Millionengewinn geht nach Baden-Württemberg
Ein Lotto-Spieler oder eine -Spielerin aus Baden-Württemberg gewinnt fast 3,2 Millionen Euro. Damit gab es in einem Landkreis im Südwesten zum dritten Mal in drei Monaten einen Millionengewinn.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein bisher unbekannter Lotto-Spieler oder eine -Spielerin aus Baden-Württemberg hat den Jackpot geknackt und fast 3,2 Millionen Euro gewonnen. Da der Treffer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bundesweit der Einzige in einer bestimmten Gewinnklasse war, handelt es sich nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg um den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie im Spiel 77.
Der Gewinner oder die Gewinnerin gab das anteilige Jahreslos der Glücks-Spirale demnach am Samstag im östlichen Teil des Schwarzwald-Baar-Kreises ab. Dies sei bereits der dritte Millionengewinn in dem Landkreis innerhalb der vergangenen drei Monate. Laut Lotto lagen die Chancen für den steuerfreien Hauptgewinn bei 1 zu 10 Millionen.