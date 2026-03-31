Basketball-Bundesliga

Ludwigsburg holt McCray als Sportlichen Leiter

David McCray kehrt als Sportlicher Leiter zu den MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Auch ein Amerikaner stößt zur kommenden Saison zum Team.

Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat zwei Neuverpflichtungen bekanntgegeben. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat zwei Neuverpflichtungen bekanntgegeben. (Archivbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat in David McCray als Sportlichen Leiter und dem Amerikaner Terrell Harris zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison präsentiert. Der 39 Jahre alte McCray kehrt nach zwei Spielzeiten als Trainer in Crailsheim zurück nach Ludwigsburg. Für die MHP Riesen bestritt McCray als Spieler zwischen 2004 und 2019 insgesamt 567 Partien. Danach war er im Trainerstab aktiv. 

«Im Rahmen unserer strategischen Weiterentwicklung haben wir uns dazu entscheiden, zukünftig die Position des Sportlichen Leiters zu besetzen. Die Heraus- und Anforderungen nehmen ständig zu, der Spielermarkt wird fortwährend komplexer und wir möchten uns insbesondere mit der Besetzung dieser Position weiter verbessern», sagte der Vorsitzende der MHP Riesen Ludwigsburg, Alexander Reil. 

Bringt Erfahrung mit: Terrell Harris

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Der 32 Jahre alte Harris kommt vom rumänischen Club CS Vâlcea und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2026. «Terrell ist ein sehr erfahrener Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Er kann mit und ohne Ball spielen, was positiv ist, und er ist sich unserer Klubziele und dessen, was wir auf dem Spielfeld erreichen wollen, sehr bewusst», sagte Ludwigsburgs Cheftrainer Mikko Riipinen zum Transfer.

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