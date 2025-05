Ludwigsburger Volleyballer beantragen Erstliga-Lizenz

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Volleyball-Zweitligist Barock Volleys MTV Ludwigsburg will in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten. Der Verein habe am Freitag den entsprechenden Lizenzantrag eingereicht, teilte er mit. Nach Prüfung eines noch vorzulegenden Wirtschaftsplans werde die Ligavereinigung bis Ende des Monats über den Antrag entscheiden, hieß es weiter.