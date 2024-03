Lufthansa-Kabinenpersonal will streiken

Frankfurt/Main (dpa) - Nächster Streik bei der Lufthansa: An diesem Dienstag (4.00 Uhr) wollen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in Frankfurt ihre Arbeit niederlegen. Die Fluggesellschaft erwartet, dass wegen des bis 23.00 Uhr angesetzten Streiks 600 Flüge an Deutschlands größtem Flughafen ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien davon betroffen.