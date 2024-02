Lufthansa: Zwei Drittel der Discover-Flüge finden statt

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der ab Mitternacht bestreikten Lufthansa-Tochter Discover Airlines sollen am Samstag zwei Drittel aller geplanten Flüge stattfinden. Das erklärte ein Sprecher des Mutterkonzerns Lufthansa am Freitag in Frankfurt. Die Passagiere ausfallender Verbindungen würden umgehend informiert und auf Flüge anderer Gesellschaften umgebucht. Die mit 24 Airbus-Jets und rund 420 Piloten vergleichsweise kleine Ferienfluggesellschaft Discover startet ausschließlich von Frankfurt und München.