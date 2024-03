Lufthansa zwischen Streiks und Milliardengewinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Wenn Lufthansa-Chef Carsten Spohr an diesem Donnerstag Bilanz zieht, werden vor der Tür am menschenleeren Flughafen Frankfurt Techniker und Check-In-Kräfte für mehr Geld demonstrieren. Mit der fünften Warnstreikwelle verlangen die Beschäftigten an etlichen Flughäfen einen größeren Anteil am Gewinn. Dieser soll operativ (bereinigtes Ebit) bei rund 2,7 Milliarden Euro liegen, hatte der MDax-Konzern angekündigt.