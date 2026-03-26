Grenzkontrolle

Luxuswaren nicht angemeldet – Mann hat seltsame Ausrede

Zöllner stoppen einen 43-Jährigen mit Luxusartikeln im Wert von 24.000 Euro. Warum seine kuriose Erklärung für die fehlende Anmeldung die Beamten nicht überzeugt.

Der Zoll hat einen Mann mit unangemeldeten Waren kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Der Zoll hat einen Mann mit unangemeldeten Waren kontrolliert. (Symbolbild)

Blumberg (dpa/lsw) - Mit einer fadenscheinigen Ausrede hat ein Mann versucht, unangemeldete Luxuswaren in Höhe von 24.000 Euro von der Schweiz nach Deutschland einzuführen. Der 43-Jährige wurde bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis kontrolliert und gab sofort an, abgabenpflichtige Waren dabei zu haben, wie es in einer Mitteilung hieß.

Auf die Frage, warum er diese am Grenzübergang nicht angemeldet habe, gab der Mann eine kuriose Antwort: Als er am Grenzübergang ankam, habe er keinen Zollmitarbeiter gesehen. Deshalb habe er sich entschieden, einfach weiterzufahren. 

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Erlaubter Wert um ein Vielfaches überschritten

Im Gepäck hatte er unter anderem eine teure Uhr und Luxus-Bekleidung. Da die gesetzliche Reisefreimenge für Waren aus der Schweiz derzeit 300 Euro pro Person beträgt, überschritt er mit seinem Gepäck diesen Wert um das 80-fache. Der Mann musste bei der Kontrolle vergangene Woche 4.600 Euro zahlen und durfte anschließend weiterfahren. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

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