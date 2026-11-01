Nach KSC-Sieg gegen Heidenheim

«Machen nicht viele»: Kapitän Wanitzek verrät Freistoßtrick

Aus 17 Metern halbrechter Position zirkelt Marvin Wanitzek den Ball mit rechts ins linke obere Eck. Nach dem 2:1 gegen Heidenheim erklärt der KSC-Kapitän, was hinter seinem besonderen Tor steckt.

Wieder mal bester Karlsruher: Kapitän Marvin Wanitzek. Foto: Uli Deck/dpa
Wieder mal bester Karlsruher: Kapitän Marvin Wanitzek.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Seine besonderen Freistoßkünste führt Marvin Wanitzek auch auf ungewöhnlichen Trainingsfleiß zurück. Einmal pro Woche nehme er sich «einfach 20, 25, vielleicht auch mal 30 Minuten», um die Bälle von beiden Seiten aufs Tor zu schießen, verriet der Kapitän des Karlsruher SC nach seinem herrlichen Freistoßtor in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim. «Das mache ich seit Jahren, genauso wie Torabschlüsse.» 

Dank Toren von Wanitzek (80. Minute) und Tim Civeja (19.) gewann Karlsruhe den badisch-schwäbischen Vergleich am Samstagabend 2:1 (1:0) und verließ damit die Abstiegsplätze. Für Heidenheim traf Alessandro Vogt (88.) per Kopf vor 28.453 Zuschauern. Mit «einem großen Herz» sei der KSC aufgetreten, lobte Wanitzek, der das 1:0 vorbereitet und beim 2:0 einmal mehr seine ganze Raffinesse gezeigt hatte.

«Hat man gesehen, dass ich den genau so haben wollte»

Aus 17 Metern halbrechter Position, die eher für einen Spieler mit einem starken linken Fuß geeignet gewesen wäre, hatte der KSC-Spielmacher den Ball mit rechts in die von ihm aus linke obere Ecke geschlenzt. «Ich glaube, das hat man gesehen, dass ich den genau so haben wollte», sagte Wanitzek. «Wo er vom Fuß schon weg ist, wusste ich, der kommt auf jeden Fall aufs Tor.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kaum zu halten: KSC-Torschütze Marvin Wanitzek (l) im Duell mit Heidenheims Patrick Mainka. Foto: Uli Deck/dpa
Kaum zu halten: KSC-Torschütze Marvin Wanitzek (l) im Duell mit Heidenheims Patrick Mainka.

Entscheidend sei die von den Karlsruhern errichtete Zusatzmauer gewesen, erklärte der 33 Jahre alte Routinier: «Das machen nicht viele, aber ich finde einfach, dass es für den gegnerischen Torwart extrem schwierig ist, weil er nur einen Bruchteil von einer Sekunde hat zu reagieren, sobald er den Ball sieht. Und wenn ich eine Zusatzmauer stelle, erhöhe ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball noch später sieht.»

«Der typische Wanitzek-Schuss»

Heidenheims Torwart Thomas Dähne bestätigte die These: «Das ist ja der typische Wanitzek-Schuss. Ich stelle eine Vier-Mann-Mauer, KSC stellt noch drei Leute dazu, ich sehe den Ball einfach gar nicht. Im letzten Moment, als er über die Mauer fliegt, schlägt er hinten im langen Eck ein.»

FCH-Trainer Frank Schmidt war ebenfalls bedient, allerdings vom insgesamt matten Auftritt des Bundesliga-Absteigers. «Unsere Fans haben vor dem Spiel oder mit Anpfiff eine Choreo gehabt: "Giftig sein". Giftig war aber nur der KSC von der ersten Sekunde», monierte Schmidt.

«Wir waren im Kopf zu langsam, wir haben gehadert mit irgendwelchen Dingen, die dir nicht helfen, ein Fußballspiel zu gewinnen, und sind dafür bestraft worden mit dem 1:0», führte der Heidenheimer Trainer weiter aus. «Der KSC war die bessere Mannschaft, hat den größeren Willen gehabt, den größeren Einsatz.» Und eben Freistoßkünstler Wanitzek.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wanitzek furios: KSC siegt im Landesduell gegen Heidenheim
2. Fußball-Bundesliga

Wanitzek furios: KSC siegt im Landesduell gegen Heidenheim

Pyrofackeln auf den Rängen, ein KSC, der früh Druck macht – und ein Freistoß wie gemalt: Das Zweitliga-Duell zwischen Karlsruhe und Heidenheim bietet viel. Den Unterschied macht Marvin Wanitzek.

31.10.2026

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
2. Fußball-Bundesliga

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0

Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.

27.09.2025

Happy End dank Egloff - KSC gewinnt mit Jubilar Wanitzek
2. Fußball-Bundesliga

Happy End dank Egloff - KSC gewinnt mit Jubilar Wanitzek

Fünf Tore, ein Platzverweis: Karlsruhe und Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel. Für Marvin Wanitzek ist es ein besonders Jubiläum, der Kapitän übt aber Kritik.

02.08.2025

Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt
2. Fußball-Bundesliga

Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt

Fünf Tore, ein Platzverweis: Der Karlsruher SC und Preußen Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel.

02.08.2025

Bericht: Bundesliga-Angebote für KSC-Kapitän Wanitzek
2. Fußball-Bundesliga

Bericht: Bundesliga-Angebote für KSC-Kapitän Wanitzek

Marvin Wanitzek ist beim Karlsruher SC Kapitän und Schlüsselspieler. Wie stark er in dieser Saison spielt, fällt offenbar auch in der Bundesliga auf.

13.05.2025