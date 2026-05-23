Unterfranken

Machetenangriff in Mömlingen – Drei Männer in U-Haft

Mit Machete, Schlagstock und Pfefferspray sollen vier junge Männer in Mömlingen einen Bekannten angegriffen haben. Wie es nach der Festnahme der Verdächtigen weiterging.

Die Polizei nahm die vier Tatverdächtigen noch in der Tatnacht fest - in Hessen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei nahm die vier Tatverdächtigen noch in der Tatnacht fest - in Hessen. (Symbolbild)

Mömlingen/Groß-Umstadt (dpa) - Nach dem Machetenangriff auf einen 23-Jährigen in Mömlingen (Landkreis Miltenberg) sitzen drei der vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsrichterin habe dies wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes angeordnet, teilte die Polizei mit. Der vierte Verdächtige, 19 Jahre alt, kam auf freien Fuß. Es gebe nach aktuellem Stand keinen Haftgrund, hieß es. Die Ermittlungen gegen ihn dauern allerdings an. 

Die vier jungen Männer sollen in der Nacht auf Freitag gemeinsam den 23-Jährigen angegriffen und dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt. 

Zunächst soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Die vier Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren seien dann auf den 23-Jährigen losgegangen. Es seien eine Machete, ein Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die Beteiligten hätten sich gekannt. 

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Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten dann nach Hessen, wurden aber wenig später in Groß-Umstadt festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Drei Tatverdächtige im Alter von 19, 22 und 24 Jahren seien am Samstagvormittag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden.

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