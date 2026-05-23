Machetenangriff in Mömlingen – Drei Männer in U-Haft

Mömlingen/Groß-Umstadt (dpa) - Nach dem Machetenangriff auf einen 23-Jährigen in Mömlingen (Landkreis Miltenberg) sitzen drei der vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsrichterin habe dies wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes angeordnet, teilte die Polizei mit. Der vierte Verdächtige, 19 Jahre alt, kam auf freien Fuß. Es gebe nach aktuellem Stand keinen Haftgrund, hieß es. Die Ermittlungen gegen ihn dauern allerdings an.

Die vier jungen Männer sollen in der Nacht auf Freitag gemeinsam den 23-Jährigen angegriffen und dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt.

Zunächst soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Die vier Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren seien dann auf den 23-Jährigen losgegangen. Es seien eine Machete, ein Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die Beteiligten hätten sich gekannt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum