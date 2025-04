Machmeier über Sandhausen-Absturz: «Der Verein braucht mich»

Sandhausen (dpa/lsw) - Präsident Jürgen Machmeier denkt trotz des drohenden Abstiegs aus der 3. Fußball-Liga nicht an einen Abschied vom krisengebeutelten SV Sandhausen. «Wir haben in den vergangenen zehn, zwölf Jahren grandiose Erfolge gefeiert», erinnerte der 64-Jährige in einem Interview der «Rhein-Neckar-Zeitung» an die schöne Zeit in der 2. Bundesliga. «Jetzt haben wir eine Delle – und müssen schauen, dass wir diese wieder ausbeulen. Dafür braucht der Verein mich, ich kann mich nicht komplett rausnehmen.»