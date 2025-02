Macron spricht nach Angriff im Elsass von islamistischer Tat

Mulhouse (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff im elsässischen Mulhouse (Mülhausen) geht Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron von einer islamistischen Tat aus. «Es gibt angesichts der Äußerung des Terroristen also keinen Zweifel an einer islamistischen Terrortat», sagte Macron in einem Videostatement. Der Präsident sprach der Familie des Todesopfers sein Beileid aus. Zugleich sagte Macron, er und die Regierung seien entschlossen, weiterhin darauf hinzuarbeiten, den Terrorismus in Frankreich auszuradieren.