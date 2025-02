Rottenburg (dpa) - Diese Heimfahrt verlief für eine Zwölfjährige komplizierter als geplant: Das Mädchen blieb eingeschlossen in einem Schulbus in Rottenburg südwestlich von Tübingen zurück, wie die Polizei mitteilte. Mit Hilfe der Beamten kam das Kind am Dienstag schließlich zurück zu seiner Familie.