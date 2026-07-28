Mädchen sollen Schwestern brutal attackiert haben

Heidelberg (dpa) - Drei minderjährige Mädchen sollen in Heidelberg eine 18-Jährige bewusstlos geschlagen und ihr zuvor Stichwunden sowie mehrere tiefe Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Auch die 15 Jahre alte Schwester des Opfers sei von dem Trio mit Messer und Glasflaschen attackiert und verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Amtsgericht Heidelberg erließ Haftbefehl gegen die Jugendlichen im Alter von 14, 16 und 17 Jahren.

Mit Messer und Glasscherben auf Schwestern losgegangen

Die drei Beschuldigten waren nach bisherigem Ermittlungsstand am Abend des 11. Juli in einen zunächst verbalen Streit mit den Schwestern geraten - warum, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Dann sollen sie auf die Ältere eingeprügelt haben, die den Angaben zufolge zu Boden ging und kurz das Bewusstsein verlor. Sie erlitt neben den Stich- und Schnittverletzungen ein Schädelhirntrauma und kam ins Krankenhaus, wie es weiter hieß.

Ihrer Schwester wurde ebenfalls ins Gesicht geschnitten, als sie der 18-Jährigen zu Hilfe eilen wollte. Danach hätten sich die Angreiferinnen über die am Boden liegenden Verletzten lustig gemacht, so die Ermittler.

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