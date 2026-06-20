Unfall

Mädchen wird auf Volksfest aus Fahrgeschäft geschleudert

Der Besuch eines Volksfestes wird für eine 10-Jährige zum Schock: Sie rutscht unter dem Sicherheitsbügel eines Fahrgeschäfts durch und verletzt sich leicht.

Ein Mädchen zieht sich auf einem Volksfest Schürfwunden an Knie, Schulter und Armen zu. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Mädchen zieht sich auf einem Volksfest Schürfwunden an Knie, Schulter und Armen zu. (Symbolbild)

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Mädchen ist auf einem Volksfest in Heidenheim an der Brenz aus einem Fahrgeschäft geschleudert worden. Die 10-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Das Kind habe sich am Freitagabend wohl aufgrund schwindender Kräfte nicht mehr ausreichend festhalten können. Wegen der Fliehkräfte rutschte das zierliche Mädchen den Angaben nach unter dem Sicherheitsbügel durch und wurde aus dem Fahrwagen geschleudert. Anschließend rutschte es über die Trittfläche und stieß gegen das Außengeländer des Fahrgeschäfts. 

Die 10-Jährige zog sich den Angaben nach Schürfwunden an Knie, Schulter und Armen zu. Nach einer kurzen Behandlung sei das Mädchen zu seiner Mutter nach Hause gebracht worden. Hinweise auf ein Mitverschulden des Betreibers des Fahrgeschäfts liegen laut Polizei nach ersten Ermittlungen nicht vor.

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