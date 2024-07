Männer in Hessen doppelt so häufig Führungskraft wie Frauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben Männer doppelt so häufig Führungspositionen inne wie Frauen. Das teilt das Statistische Landesamt in Wiesbaden unter Berufung auf die bundesweite Zensus-Erhebung 2022 mit. Zum Stichtag 15. Mai 2022 gab es demnach insgesamt 3,0 Millionen Erwerbstätige. Von den rund 1,6 Millionen erwerbstätigen Männern waren 6,5 Prozent (104.100 Personen) in einer Führungsposition tätig. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen an allen 1,4 Millionen erwerbstätigen Frauen betrug 3,2 Prozent (45.800 Personen).