Männer in Hessen leben kürzer als Frauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Frauen in Hessen leben im Durchschnitt viereinhalb Jahre länger als Männer. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts in Wiesbaden zum Tag der ungleichen Lebenserwartung am Dienstag (10.12.) hervor. Demnach haben Mädchen, die im Jahr 2023 in Hessen geboren wurden, im Schnitt eine Lebenserwartung von 83,1 Jahren. Jungen, die im selben Jahr zur Welt kamen, können mit 78,6 Lebensjahren rechnen.