Männergruppe stürmt Freibad – Polizei räumt Bad
Dutzende Männer klettern über den Zaun ins Freibad, liefern sich Wortgefechte mit dem Sicherheitspersonal und missachten sämtliche Regeln. Was dann die Polizei veranlasst, das Bad zu räumen.
Kehl (dpa) - Etwa 50 bis 60 Männer aus Frankreich sollen wiederholt versucht haben, ohne Eintritt zu bezahlen, in ein Freibad in Kehl an der Grenze zu Frankreich zu kommen. Die Polizei räumte daraufhin das Schwimmbad im Stadtteil Auenheim östlich von Straßburg, wie sie mitteilte. Die Gruppe soll demnach über den Außenzaun geklettert sein.
Dabei sei es mehrfach zu verbalen Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal gekommen. Zudem habe die Gruppe Mülleimer geleert und sich nicht an die geltenden Baderegeln gehalten. Der Sicherheitsdienst soll die Gruppe mehrfach der Örtlichkeit verwiesen haben, die Männer hätten den Anweisungen aber nicht Folge geleistet.
Als die anrückende Polizei das Schwimmbad räumte, hätten die Störenfriede den Ort unerkannt verlassen.