Mainova senkt zum Oktober Wärmepreise

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Grundversorger Mainova senkt zum 1. Oktober die Fernwärmepreise. Das Unternehmen gebe damit die weiter gesunkenen Brennstoffkosten für Erdgas und Kohle an seine Kunden weiter, teilte die Stadt Frankfurt mit. Denn diese führten zu niedrigeren Arbeitspreisen in der Fernwärme.