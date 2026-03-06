Mainz hofft auf ersten Saisonsieg ohne Amiri

Mainz (dpa/lrs) - Auch ohne den verletzten Torjäger Nadiem Amiri rechnet sich der FSV Mainz 05 im Heimspiel gegen Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart etwas aus. Dass der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga in dieser Saison in Abwesenheit des Nationalspielers bei vier Anläufen noch kein Spiel gewinnen konnte, blendet Trainer Urs Fischer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.

«Wir hätten ihn natürlich gern dabei, aber es herrscht trotzdem eine positive Stimmung. Ich glaube, die Jungs leben nach dem Motto: Beeinflusse, was du beeinflussen kannst. Und das ist die Leistung», sagte Fischer. Die Mannschaft habe beim jüngsten 1:1 bei Bayer Leverkusen gezeigt, «dass sie bereit ist, das wettzumachen».

Nebel ersetzt erneut Amiri

Wie schon in Leverkusen wird Paul Nebel den Part von Amiri, der wegen einer Fersenverletzung auf unbestimmte Zeit ausfällt, im offensiven Mittelfeld übernehmen. Nebel hatte sich nach einer bisher durchwachsenen Saison zuletzt in ansteigender Form präsentiert.

Foto: Uwe Anspach/dpa Paul Nebel ersetzt den verletzten Nadiem Amiri. (Archivbild)

«Es war eine nicht ganz einfache Zeit für ihn. Dass du als junger Spieler mal in ein Loch fällst, musst du lernen. Was mir gefallen hat, war seine Antwort. Nicht nur quatschen, sondern liefern. Das hat Paul sehr gut gemacht gegen Leverkusen. So wünsche ich mir das», lobte Fischer den 23-Jährigen.

Für Mainz zählt nur ein Sieg

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen streben die 05er gegen den Tabellenvierten drei Punkte an, die im Abstiegskampf enorm weiterhelfen würden. «Wir haben einen Auftrag. Der lautet, nach dem letzten Spieltag weiter in der Bundesliga zu sein. Dem ordnen wir alles unter», sagte Fischer.