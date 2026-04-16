Genuss und Fachleute

Mainz ist Ende April Wein- und Sektstadt für Profis

Biowein, Sektmanufakturen und Prädikatsweingüter: Mainz hat Ende April vier namhafte Fach-Vereinigungen zu Gast. Es gibt aber auch ein Angebot für Nicht-Fachleute.

Ende April geht es in Mainz um Sekt und Wein. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Ende April geht es in Mainz um Sekt und Wein. (Symbolbild)

Mainz (dpa) - Mainz wird am letzten Aprilwochenende Zentrum für das internationale Wein- und Sekt-Fachpublikum. Vier Vereinigungen veranstalten in der Landeshauptstadt ihre Fachschauen. 

Die Vinvin-Fachmesse für Herkunftsweine und die Biodynamic Wine Fair öffnen am Samstag (25. April) im Alten Postlager ihre Tore. Die Sektbörse der traditionellen Sektmacher ist am selben Tag im Kurfürstlichen Schloss zu finden.

Die VDP-Prädikatsweingüter bieten am Sonntag und Montag in der Rheingoldhalle ihre 52. Weinbörse. Am Samstagabend kommen alle vier Vereinigungen und ihre Fachbesucher bei einer Veranstaltung im Alten Postlager zusammen. Für Naturwein-Freunde gibt es darüber hinaus schon am Donnerstag (23. April) im Kloster Eberbach im hessischen Rheingau die 17. Naturweinmesse Karakterre. 

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Great-Wine-Walk durch die Innenstadt auch für Nicht-Fachleute 

Für Nicht-Fachleute organisiert der VDP am Samstag einen Great Wine-Walk durch die Mainzer Innenstadt. Dabei können exklusive Weine probiert werden. Das Ticket kostet 25 Euro. 

Mainz und das angrenzende Rheinhessen – die größte Weinbauregion Deutschlands – sind seit Juni 2008 Mitglied im sogenannten Great Wine Capitals Global Network. Marketingorganisationen für Tourismus und Wein, Kultur-Initiativen, Winzer, Wissenschaftler sowie Hoteliers, Gastronomen und Händler arbeiten in dem Netzwerk gemeinsam.

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