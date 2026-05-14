Fußball-Bundesliga

Mainz verlängert auch mit Urgestein Bell: «Eine Institution»

Stefan Bell bleibt Mainz 05 treu. Der Verteidiger verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten und bringt weiterhin Erfahrung und Identifikation ins Team.

Stefan Bell (r) hat seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 verlängert. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Stefan Bell (r) hat seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 verlängert. (Archivbild)

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Routinier Stefan Bell verlängert. Der Abwehrspieler wird auch in der kommenden Saison für den FSV auflaufen, wie die Mainzer zwei Tage vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) mitteilten.

Bild

Bell schloss sich 2007 im Alter von 15 Jahren dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum an und hat sich längst zur Identifikationsfigur bei den 05ern entwickelt. Bislang absolvierte der Verteidiger mehr als 330 Pflichtspiele für den FSV. In dieser Saison kam er wettbewerbsübergreifend 23 Mal zum Einsatz.

Verein setzt auf Bells Erfahrung

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Bello ist eine Institution bei Mainz 05 und zeigt seit Jahren jede Saison aufs Neue seine Wichtigkeit auf und neben dem Platz. Er kennt unseren Verein und das, was ihn verkörpert, wie kaum ein anderer und deshalb freuen wir uns sehr, ihn und seine Erfahrung auch weiter in unserem Team zu haben», sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Bild

Bell erklärte, dass er der Mannschaft an der einen oder anderen Stelle noch weiterhelfen könne. «Deshalb war für mich klar, dass ich noch weitermache, wenn es für alle Beteiligten passt. Ich freue mich auf die neue Saison und darauf, noch einmal alles reinzuwerfen», sagte der 34-Jährige.

Auch da Costa bleibt

Schon am Mittwoch hatte der FSV mitgeteilt, dass Abwehrspieler Danny da Costa auch in der kommenden Saison für die Rheinhessen spielen werde. Der Kontrakt hatte sich mit dem Erreichen des Klassenverbleibs automatisch verlängert.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Götze verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2028
Fußball-Bundesliga

Götze verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2028

Mario Götze bleibt Eintracht Frankfurt treu. Was der Weltmeister von 2014 und Sportvorstand Krösche zu der Vertragsverlängerung sagen.

01.04.2026

Mainz verlängert vor Pokalmatch gegen Stuttgart mit Caci
Fußball

Mainz verlängert vor Pokalmatch gegen Stuttgart mit Caci

Der verletzte Anthony Caci will mit Mainz 05 noch einiges erreichen und verlängert seinen Vertrag. In einer kniffligen Phase und kurz vor dem Pokalduell mit Stuttgart setzt der Profi ein Zeichen.

28.10.2025

KSC verlängert mit Innenverteidiger Kobald
2. Fußball-Bundesliga

KSC verlängert mit Innenverteidiger Kobald

Der Österreicher ist längst eine Identifikationsfigur im Team des Karlsruher SC. Nun unterschreibt der Abwehrspieler einen neuen Vertrag bei den Badenern.

06.06.2025

Europa im Blick: Mainz und Frankfurt vor brisantem Derby
Fußball-Bundesliga

Europa im Blick: Mainz und Frankfurt vor brisantem Derby

Für Mainz 05 und Eintracht Frankfurt geht es im direkten Duell am drittletzten Spieltag um viel - genauer gesagt um Europa. Die Ausgangssituation könnte unterschiedlicher kaum sein.

02.05.2025

2. Bundesliga

Wehen Wiesbaden verlängert Vertrag mit Torwart Lyska

19.07.2023