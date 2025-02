Mainzer Torjäger Burkardt vor Start-Comeback in Heidenheim

Mainz (dpa/lsw) - Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt steht beim FSV Mainz 05 möglicherweise vor der Rückkehr in die Startelf. Ein Einsatz des Top-Torjägers von Beginn an sei beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) kein Risiko mehr, sagte Trainer Bo Henriksen. «Wir wissen nur nicht, ob er 90 Minuten spielen kann. Aber er ist dabei und auch bereit für die Startelf.»