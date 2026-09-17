Frankfurter Flughafen

Malaria am Frankfurter Airport: Behörde rät zu Mückenschutz

Zwei neue Malaria-Fälle in Frankfurt am Main sorgen für Unsicherheit. Das Gesundheitsamt empfiehlt Fliegengitter und weist auf eine geringe Infektionsgefahr für die Bevölkerung hin.

Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim sind die beiden neuerlichen Infektionen aufgetreten. Foto: Boris Roessler/dpa
Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim sind die beiden neuerlichen Infektionen aufgetreten.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Entdeckung zweier weiterer Malaria-Fälle rät die Stadt Frankfurt am Main Bürgerinnen und Bürgern zu Mückenschutz. «Wir raten zu Mückenschutz durch Repellentien und bedeckende Kleidung», teilt das Gesundheitsamt auf Anfrage mit. Repellentien sind Substanzen, die Mücken durch Duftstoffe fernhalten, es gibt sie etwa in Form von Sprays.

Ergänzend könne in den Wohnräumen Mückenschutz beispielsweise durch Fliegengitter das Risiko eines Stichs minimieren, teilt das Gesundheitsamt mit. Die Gefahr, mit Malaria infiziert zu werden, sei für die Bevölkerung in der Stadt aber als sehr gering anzusehen: «Die klimatischen Bedingungen sind für den Zyklus von Mücke und Erreger in Deutschland ungünstig.» 

Am Dienstag hatte das Amt bekanntgegeben, dass zwei Anwohner des Frankfurter Flughafens erkrankt sind. Es geht von einer Infektion durch eine Mücke aus, die in einem Flugzeug nach Frankfurt gelangte. Im Sommer waren bereits sechs Mitarbeiter des Flughafens an der sogenannten Flughafen-Malaria erkrankt, zwei davon starben. 

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Zusammenhang zwischen Fällen wird untersucht

Die beiden neu Erkrankten aus dem nah am Flughafen liegenden Frankfurter Stadtteil Schwanheim sind in stationärer Behandlung. Weitere Details zu ihnen und ihrem Zustand wurden nicht mitgeteilt. Die näheren Umstände werden noch untersucht - auch, ob es einen Zusammenhang mit den vorherigen sechs Malaria-Fällen gibt. 

Das Frankfurter Gesundheitsamt ruft Bürger und Bürgerinnen sowie Ärzte und Ärztinnen dazu auf, bei Symptomen an Flughafen-Malaria zu denken. Es betreibt auch ein Monitoring von Mücken, das nun auf Schwanheim ausgeweitet wurde.

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