Randale

Mann allein in Kirche: Was die Polizei dann vorfand

Fensterscheiben klirren, Bibeln fliegen – und plötzlich spielt jemand Orgel: Was an einem Abend in einer Kirche passiert ist.

Die Beamten rückten aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten rückten aus. (Symbolbild)

Steinenbronn (dpa) - Er randalierte in einer zugesperrten Kirche und spielte auf der Orgel - daraufhin ist ein Mann von der Polizei festgenommen worden. Der 32-Jährige habe sich vermutlich im Laufe des Tages in der Kirche in Steinenbronn im Kreis Böblingen (Baden-Württemberg) einsperren lassen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er unter anderem Fensterscheiben, Bibeln und Sitzbänke zerstört. Außerdem habe er zwei Decken in einen mitgebrachten Rucksack gestopft.

Ein Passant habe zwischenzeitlich Geräusche von eingeschlagenen Scheiben gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Beamten hätten sie die Orgelmusik gehört, zum Öffnen der Türe musste jedoch der Hausmeister kommen. Zu dem Zeitpunkt habe der 32-Jährige sein Orgelspiel beendet. Laut Polizeiaussagen wirkte der Mann verwirrt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

