Mann bei Streit durch Messerstiche verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 40-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr. Sein ebenfalls 40 Jahre alter Kontrahent habe bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung im Darmstädter Stadtteil Wixhausen mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen. Der Tatverdächtige sei noch am Tatort von der Polizei festgenommen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Geschehens.