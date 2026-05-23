Mit Hubschrauber in Klinik

Mann bei Unfall mit Elektro-Dreirad schwer verletzt

Nach einem Fahrfehler stürzt ein Senior mit seinem Elektro-Dreirad und muss per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei gibt Entwarnung zur Lebensgefahr.

Ein Mann wird nach einem Unfall in die Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Ein Mann wird nach einem Unfall in die Klinik geflogen. (Symbolbild)

Wörth am Rhein (dpa) - Beim Sturz mit seinem Elektro-Dreirad hat sich ein 86-Jähriger in Wörth am Rhein schwer verletzt. Der Mann war im Ortsteil Schaidt während der Fahrt wegen eines Fahrfehlers ins Schwanken geraten, wie die Polizei mitteilte. Er kippte um und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unfall am Freitagnachmittag in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. 

Wörth am Rhein liegt im Südosten von Rheinland-Pfalz - gegenüber von Karlsruhe am linken Rheinufer.

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